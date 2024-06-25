Праволиберальный блок: участники и перспективы. Комментарий

Автор: политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Когда бы ни состоялись выборы в Кнессет 26-го созыва, уже сегодня очевидно, что состав баллотирующихся партий, будет совершенно иным, чем тот, что мы видим сегодня. Ключевым словом станет "объединение". На левом фланге постараются не повторять ошибок прошлых выборов и не распылять голоса. На правом фланге картина менее очевидна, однако попытки объединения сил будут предприняты. Ультраортодоксы всегда славились способностью пререкаться до последнего момента, но в итоге следовать рациональному. Арабские партии непредсказуемы.

Однако главная интрига ожидает нас в центре политической карты с уклоном вправо. В этом политико-идеологическом секторе находятся те, кто разочарованы в Нетаниягу, не настолько радикальны, чтобы голосовать за Бен-Гвира, не настолько близки к поселенческой повестке дня, чтобы голосовать за Смотрича, а голосовать левее "Ликуда" им не позволяет обострившийся после 7 октября инстинкт самосохранения. От того, удастся или нет партиям, находящимся в этом секторе, найти точку для объединения, в большой степени зависит итог предстоящих выборов.

Зачем объединяться? Причины и предпосылки

О необходимости создания право-либерального блока говорилось еще перед прошлыми выборами. Однако, Нафтали Беннет объявил об уходе из политики, Айелет Шакед баллотировалась самостоятельно, а Гидеон Саар оказался в довольно странном и нежизнеспособном союзе с Бени Ганцем и Гади Айзенкотом.

Авигдор Либерман продолжил полагаться на свои силы.

На сей раз будет иначе. Три предпосылки лежат в основе стремления создать блок праволиберальных партий. Во-первых, всем понятно, что охотников за голосами избирателей этого блока будет немало, и шанс утраты голосов из-за непрохождения партий в Кнессет очень высок. Во-вторых, как уже было сказано, объединяться будут все. В-третьих и в главных, без объединения невозможно претендовать на власть.

Однако одного желания объединиться мало. Несчетное число экспериментов было поставлено в политических лабораториях Израиля в попытке создавать разные союзы. Чаще всего они разбивались об эго участников, а проще говоря о вопрос – кто будет во главе, какое место кто займет. Не исключено, что попытки объединить умеренно правые силы ждет тот же сценарий.

Либерман и Беннет: логика возможного союза

Авигдор Либерман сейчас в центре внимания. Его партия растет в опросах, набирая по некоторым из них до 14 мандатов. Либермана щедро вознаграждают за политическую тактику и за релевантность посылов. НДИ и "Ямин Мамлахти" Гидеона Саара остаются двумя партиями правого лагеря, не входящими в коалицию или блок Нетаниягу. При этом, судя по опросам, между Либерманом и Сааром на данный момент выбор израильтян однозначен.

В то время, как НДИ усиливается, на кромке политического поля разминается, готовясь вступить в игру, вернее вернуться в нее, бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Его электоральную привлекательность невозможно проверить, так как у Беннета сейчас нет своей партии, однако все больше израильтян заявляют, что хотят видеть именно его на посту премьер-министра. В последнем опросе "Мидгам", опубликованном телеканалом "Кешет", 39% отдали предпочтение Беннету, лишь 29% ответили, что предпочитают Нетаниягу.

До выборов еще очень далеко, но не исключено, что именно Либерман и Беннет поведут дискуссию о том, кому возглавлять объединенный список. Учитывая давнюю историю вражды двух этих политиков, конкуренция обещает быть жесткой. Либерман не захочет так легко делиться мандатами, заработанными с огромным трудом. Беннет, безусловно, захочет проверить свои силы во главе новой партии. Договориться о том, кому достанется лидерство, будет нелегко.

Саар: идеолог без поддержки

После выборов 1999 года Бени Бегин объявил об уходе из политики (как оказалось, временном). Партия "Ихуд Леуми" под его руководством набрала 4 мандата, и Бегин сказал, что чувствует себя "общественным деятелем без общества". В немалой степени это верно и в отношении Гидеона Саара. Бывший министр юстиции не снискал популярности, выйдя из блока "Махане Мамлахти", а затем выйдя из правительства. Саар был одним из первых, кто заявил о стремлении к созданию праволиберального блока. Сейчас для него это не только идеологическая задача, но и вопрос политического выживания. Саар уже говорил о готовности к компромиссу в том, что касается личных амбиций. В данный момент складывается впечатление, что у него не так много вариантов. Однако не стоит сбрасывать со счетов опыт Саара и, например, его популярность в "Ликуде". Если представить себе, что при тех или иных условиях Нетаниягу покинет политику, путь Саара может измениться.

Йоси Коэн: джокер из "Мосада"

Про Йоси Коэна и его намерения известно крайне мало. В то время, как взгляды Беннета, Саара и Либермана – при всех нюансах – весьма схожи, никто не знает, каких взглядов придерживается бывший глава "Мосада". При этом, если союз Нетаниягу с Беннетом, Сааром или Либерманом представить себе почти невозможно, союз любого из них с Коэном исключать нельзя.

У Коэна есть преимущество, которого нет ни у кого из остальных игроков: его еще не видели в деле и не успели разочароваться. Поэтому он может, если захочет, конечно, войти в блок. Неизвестно, станет ли место, которое ему там предложат, достаточно привлекательным для бывшего главы "Мосада". Выводы комиссии по расследованию дела о подлодках также могут вмешаться в политические планы.

Хендель, Шакед и другие: в ожидании даты выборов

Либерман, Беннет, Саар, судя по всему, станут первой тройкой объединенного списка. Однако для того, чтобы претендовать на власть, партии нужно более трех лидеров. И уже сейчас можно предполагать, кто еще попытает свое счастье в этом блоке.

Айелет Шакед хочет вернуться в политику. Судя по тону ее интервью, в том числе того, что она дала сайту Newsru.co.il, бывшая министр юстиции ближе сейчас к умеренному крылу, чем к Бецалелю Смотричу и Яриву Левину, как это было совсем недавно.

24 июня в тель-авивском клубе "Шалвата" прошло второе организационное мероприятие движения "Милуимники". Его участники не скрывают, что и цель стать политической партий перед следующими выборами. Возглавляет движение Йоаз Хендель, которому весьма к лицу праволиберальная повестка дня.

Формирование списков, как и дискуссии о том, кто будет лидером – это вопросы, ответы на которые праволибералы будут искать перед самыми выборами, во всяком случае после того, как будет объявлена их дата. Пока что потенциальные лидеры еще не существующего блока смотрят на итоги опросов и радуются. Опрос "Мидгам" дает гипотетической четверке Либерман-Саар-Беннет-Коэн 25 мандатов, заметно опережая "Ликуд" (18), "Махане Мамлахти" (17), "Еш Атид" (13). В опросе, опубликованном телеканалом "Решет", эта партия набирает 34 мандата. Более 50% читателей Newsru.co.il ответили в опросе, что проголосуют или возможно проголосуют за такую партию. Речь идет о виртуальном пока политическом образовании, намерения лидеров которого неизвестны. Но это неплохо иллюстрирует отношение израильтян к ситуации, в которой находится государство Израиль.