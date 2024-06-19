Война против террора и политика: до победы далеко, выборы близко? Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Война против террора и политика". В опросе, который проводился в течение одних суток, 18-19 июня 2024 года, 2537 респондентов ответили на все 22 вопроса.

ИТОГИ ОПРОСА

ВОЙНА ПРОТИВ ТЕРРОРА

Отвечая на вопрос "Как вы оцениваете промежуточные итоги войны "Железные мечи"?" 68% респондентов выбрали вариант ответа "ЦАХАЛ нанес существенный ущерб террористам в Газе, но до победы далеко". 16% заявили: "Считаю, что пока рано подводить промежуточные итоги этой войны". 10% считают: "ХАМАС побеждает, Газа не занята, заложники не освобождены". И только 5% полагают: "Израиль побеждает, ХАМАС фактически разгромлен".

Был задан вопрос: "На ваш взгляд, каких целей войны, поставленных правительством, необходимо достичь прежде всего?" (можно было выбрать более одного варианта ответа) Самые частые ответы: ликвидация военного и политического потенциала ХАМАСа – 78%, освобождение заложников – 70%. Менее половины респондентов выбрали следующие варианты: отдаление "Хизбаллы" от границы – 44%, демилитаризация Газы – 42%, возвращение жителей юга или севера в свои дома – 36%.

41% опрошенных не поддерживают вариант сделки с ХАМАСом, в рамках которой Израиль соглашается на окончание войны в обмен на освобождение заложников. 27% выбрали ответ: "Готов/готова поддержать, если буду уверен/уверена, что Израиль нарушит условия сделки и продолжит войну после освобождения заложников". 20% ответили: "Поддерживаю, но не верю, что она будет реализована". И только 9% однозначно заявили, что поддерживают такую сделку.

Вопрос: "Согласны ли вы с фразой "ХАМАСу нанесен непоправимый ущерб, войну можно остановить ради спасения заложников"?" 50% не согласны, только 8% согласны, 38% ответили: "Согласен/согласна в целом, но боюсь, что всех заложников не освободят, а ХАМАС восстановит силы".

Вопрос: "Согласны ли вы с фразой "Без полного разгрома ХАМАСа не может быть победы в войне"?" 67% согласны, только 4% не согласны, 26% ответили: "Согласен/согласна частично – это важный, но не определяющий критерий".

Вопрос: "Согласны ли вы с фразой "Без освобождения всех заложников нельзя говорить о победе в войне"?" 49% согласны, только 8% не согласны, 42% ответили: "Согласен/согласна частично – это важный, но не определяющий критерий".

Участникам опроса был задан вопрос: "Верите ли вы в возможность дипломатического урегулирования военного конфликта с "Хизбаллой"?" 49% не верят, 10% верят, 37% выбрали ответ: "Возможно кратковременное урегулирование, но война неизбежна".

Вопрос: "Должен ли Израиль инициировать полномасштабную войну с "Хизбаллой"?" Самый частый вариант ответа: "Да, после завершения войны в Газе и восстановления армии" – 34%. При этом 19% ответили: "Да, сразу после завершения войны в Газе". 16% считают, что Израиль не должен инициировать такую войну. 15% полагают, что Израиль должен незамедлительно такую войну начать.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЙ

Средняя оценка деятельности правительства Израиля в дни войны, на сегодняшний день – 2,31 балла (между "плохо" и "удовлетворительно"). В апреле 2024 года наши читатели оценили деятельность правительства Израиля в дни войны на 2,45 балла. Таким образом оценка снизилась, хотя и незначительно. Большинство участников опроса негативно оценивают деятельность правительства Израиля во время войны.

Был задан вопрос: "Деятельность кого из политиков и руководителей силовых структур во время войны "Железные мечи" вы оцениваете положительно?" При ответе на этот вопрос чаще прочих указывались имена премьер-министра Биньямина Нетаниягу (24%), министра обороны Йоава Галанта (24%) и начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви (21%).

Вопрос: "Как вы относитесь к решению лидера партии "Махане Мамлахти" Бени Ганца покинуть коалицию?" Самые частые ответы, по 31%: "Осуждаю, во время войны необходимо единство" и "В принципе поддерживаю, хотя это ни на что не влияет".

Вопрос: "Как вы относитесь к решению главы военной разведки (АМАН) Аарона Халивы уйти в отставку?" 43% ответили: "Достойный шаг офицера, осознающего свою ответственность за провал 7.10.2023". 34% заявили: "Пиар-шаг, рассчитанный на одобрение членов будущей комиссии по расследованию". 15% выбрали ответ: "Поспешный ход, надо было дождаться конца войны".

Вопрос: "Как вы относитесь к демонстрациям с требованием продвижения сделки с ХАМАСом и объявления досрочных выборов?" Большинство, 53%, ответили: "Отношусь отрицательно". 28% выбрали ответ: "Отношусь положительно, но участия не принимаю". 12% относятся нейтрально. Только 2% заявили: "Отношусь положительно и принимаю участие"

Вопрос: "Юридический советник правительства потребовала немедленного создания государственной следственной комиссии. Как вы относитесь к этому требованию?" Чаще всего, 46%, выбирали ответ: "Поддерживаю в целом, но комиссия должна быть создана после войны". 44% заявили, что полностью поддерживают это требование, без каких-либо оговорок. И только 6% ответили: "Не считаю, что создание такой комиссии необходимо".

ПОЛИТИКА

45% участников опроса считают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен немедленно подать в отставку. Еще 28% выступают за отставку Нетаниягу с поста главы правительства после окончания войны "Железные мечи". 23% выступают против отставки Нетаниягу с поста премьера.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что Нетаниягу сознательно затягивает войну, чтобы уберечь себя от выборов, отставки и расследования?" Большинство, 51%, с таким мнением согласны. 37% – не согласны. Прочие затруднились с ответом.

Большинство, более 50%, полностью поддерживают решение главы партии НДИ Авигдора Либермана ни при каких обстоятельствах не присоединяться к нынешнему правительству, и считают, что ему нечего делать в этом правительстве. 21% не согласны с этим и выбрали ответ: "Он должен присоединиться без предварительных условий". 7% ответили: "Стоит соглашаться только в том случае, если ему предоставят пост министра обороны".

Обсуждается возможность создания праволиберального блока при участии Либермана, Беннета и Саара. 27% опрошенных сказали, что поддерживают создание такого политического блока и точно проголосуют за него на парламентских выборах. 24% выбрали более осторожный вариант ответа: "Поддерживаю и возможно проголосую за такой блок". 21% заявили, что не поддерживают создание такого блока. 12% сказали, что им это безразлично. 10% – что поддерживают создание такого блока, но не будут голосовать за него.

После победы на праймериз в партии "Авода" Яир Голан формирует левый блок. 34% сказали, что не поддерживают создание такого блока. 33% заявили, что им это безразлично. 19% ответили, что поддерживают создание такого блока, но не станут за него голосовать. 5% ответили: "Поддерживаю и возможно проголосую за такой блок". И только 2% выбрали ответ: "Поддерживаю и точно проголосую за такой блок".

Был задан вопрос: "За какую партию или блок вы проголосовали на выборах в Кнессет 26-го созыва, если бы они состоялись сейчас?" 38% заявили, что проголосовали бы за НДИ (во главе с Авигдором Либерманом), 20% – за "Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу), 9% – за "Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом), 6% – за "Оцма Иегудит" (во главе с Итамаром Бен-Гвиром), 5% – за "Махане Мамлахти" (во главе с Бени Ганцем), 3% – за "Ямин Мамлахти" (во главе с Гидеоном Сааром), 1% – за "Ционут Датит" (во главе с Бецалелем Смотричем), 1% – за "Аводу" (во главе с Яиром Голаном). Отметим, что, по сравнению с довоенными показателями, резко возросла популярность партии НДИ (с 25% до 38%), популярность "Ликуда" также возросла (с 16% до 20%), поднялась и популярность крайне правой партии "Оцма Иегудит" (с 3% до 6%), при этом рейтинг партии "Еш Атид" среди наших читателей резко снизился (с 19% до 9%), снизился и рейтинг "Махане Мамлахти" (с 11% до 8%, если объединять показатели "Махане Мамлахти" и "Ямин Мамлахти"). То есть заметно изменились показатели всех партий, наиболее популярных среди нашей аудитории.

Был задан вопрос: "Кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра Израиля?" Самые частые ответы: 1) Авигдора Либермана – 25%, 2) Биньямина Нетаниягу – 19%, 3) Нафтали Беннета – 11%, 4) Яира Лапида – 7%, 5) Бени Ганца – 6%. И снова резкое отличие от довоенных результатов: в июле 2023 года, на фоне продолжавшихся протестов против юридической реформы, которую пыталось провести правительство Нетаниягу, 23% наши читателей хотели видеть во главе правительства Лапида (весной 2023-го – еще больше, 27%), Нетаниягу отставал от Лапида, а Ганц опережал Либермана.

Последний вопрос опроса был сформулирован так: "Как вы считаете, когда должны состояться выборы в Кнессет 26-го созыва?" Мнения нашей аудитории разделились. Самый частый ответ – "Вскоре после окончания войны", 26%. При этом 24% полагает, что выборы следует проводить в срок, то есть в ноябре 2026 года. В то же время 23% выступают за немедленный роспуск Кнессета. 18% согласны с предложением Ганца – о проведении досрочных выборов в сентябре 2024 года, 7% согласны с предложением Саара – он призывает провести выборы в начале 2025 года.