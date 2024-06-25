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Израиль

Телеканал "Кан-11": религиозные партии обсуждают выход из правительства

время публикации: 25 июня 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 21:37
Телеканал "Кан-11": религиозные партии обсуждают выход из правительства
Yonatan Sindel/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", партии ШАС и "Яадут а-Тора" взвешивают возможность выхода из правительства и поддержки его извне.

При этом в сообщении телеканала отмечалось, что ультраортодоксальные партии не заинтересованы в проведении досрочных выборов на данном этапе, полагая, что ни одно другое правительство не сможет изменить ситуацию. С другой стороны, ультраортодоксальные парламентарии понимают, что они не могут оставаться в правительстве, которое не поддержало ни один из инициированных ими шагов.

Во вторник, 25 июня, Высший суд справедливости вынес вердикт, признающий незаконность освобождение учащихся ультрарелигиозных йешив от прохождения срочной службы в армии. После этого решения суда юридический советник правительства Гали Баарав-Миара потребовала призвать в армию 3000 студентов ультраортодоксальных йешив в дополнение к среднему количеству призываемых в течение последних лет.

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Юрсоветница правительства требует немедленно призвать 3000 йешиботников