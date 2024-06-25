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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по террористам на севере Газы

время публикации: 25 июня 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 09:07
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по террористам на севере Газы
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 июня в Шати и Дардж-Туфе на севере сектора Газы были нанесены удары по двум зданиям, в которых находились террористы ХАМАСа. Отмечается, что террористы использовали, помимо прочего, школьные помещения.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что речь идет о террористах, причастных к планированию множества атак, некоторые из которых были причастны к удерживанию заложников и к резне 7 октября 2023 года.

Особо подчеркивается, что было сделано все возможное для уменьшения ущерба среди населения Газы, непричастного к террору.

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