Источники в Газе: в результате удара ЦАХАЛа убиты родственники главы политбюро ХАМАСа

Утром во вторник, 25 июня, источники в Газе сообщили, что в результате удара по цели в городе Газа были убиты родственники главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

По разным данным, убиты брат или сестра Ханийи, возможно оба, а также их близкие.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 20 погибших в результате удара по дому на побережье в городе Газа, в котором проживали более 100 человек.

Напомним, что в результате удара ЦАХАЛа 10.04.2024 по автомобилю в лагере Аш-Шати, в западной части города Газа, погибли восемь ближайших родственников Исмаила Ханийи. Это пять внуков и трое его сыновей – Амир Ханийя, командир отделения боевого крыла ХАМАСа, а также Мухаммад и Хазэм Ханийя – они также были боевиками ХАМАСа. Вместе со взрослыми погибли дети – Амаль (дочь Хазэма), Мона (дочь Хазэма), Халид (сын Амира), Разан (дочь Амира). Позже от полученных ранений скончалась Малак (дочь Мухаммада).