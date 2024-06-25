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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 24 подозреваемых

время публикации: 25 июня 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 15:57
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 24 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

25 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 24 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме (только в Балате задержаны 14 подозреваемых в терроре), Бейт-Лехеме, Туку, Тамуне, Рамалле, Бейтунии, Байт-Даку, Калакасе. Конфискованы оружие и боеприпасы. Обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству бомб.

Происходили столкновения. Был обстрелян автомобиль с военными. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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