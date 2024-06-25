x
25 июня 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2024
|
25 июня 2024
|
последняя новость: 06:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 июня: операция в Шхеме

время публикации: 25 июня 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 06:26
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 июня: операция в Шхеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 июня действовали в Шхеме – в Балате (на востоке города) и в районе Аль-Мааджин (на западе).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 июня.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

263-й день войны в Израиле. Хронология событий