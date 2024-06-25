Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 июня: операция в Шхеме
время публикации: 25 июня 2024 г., 06:23 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 06:26
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 июня действовали в Шхеме – в Балате (на востоке города) и в районе Аль-Мааджин (на западе).
Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 июня.
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