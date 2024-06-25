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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об ударах по "Хизбалле" в Ливане и перехвате БПЛА

время публикации: 25 июня 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 16:55
ЦАХАЛ сообщил об ударах по "Хизбалле" в Ливане и перехвате БПЛА
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о нанесении 25 июня серии ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Были атакованы цели в районах Аль-Хиам, Аль-Адайса, Блида, Лабуна, Ан-Накура, Шуба.

Подтверждается проникновение БПЛА из Ливана и успешный перехват двух воздушных целей. Пострадавших нет. Была активирована тревога из-за угрозы падения обломков беспилотников и ракет.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

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