Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 25 июня, температура немного повысится и будет выше среднесезонной – особенно во внутренних и горных районах. На морском побережье высокая влажность. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-31, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 27-42, в Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 22-31, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-31, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-37, на Голанских высотах – 19-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг – повышение температуры. В пятницу будет жарко.