Опрос "Мидгам": партия "Ликуд" сокращает разрыв с "Махане Мамлахти"

В понедельник, 24 июня, телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам".

По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" получила бы 23 мандата, что всего на три мандата больше, чем мог бы получить "Ликуд" (20).

На третьем месте ""Еш Атид" с 15 мандатами, на четвертом – "Наш дом Израиль" с 14 мандатами, на пятом "Авода"-МЕРЕЦ с 11 мандатами.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Не преодолевают электоральный барьер партии Гидеона Саара, БАЛАД, "Ционут Датит".

Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 68 мандатов (вместе с партией РААМ), партии коалиции набирают 47 мандатов. ХАДАШ-ТААЛ с 5 мандатами не рассматриваются в качестве кандидатов в коалицию.

В ходе опроса было проверено, как создание новой правой партии, в которую вошли бы Авигдор Либерман, Йоси Коэн, Нафтали Беннет и Гидер Саар, повлияло бы на распределение мест в Кнессете. По результатам опроса, новая партия набрала бы 25 мандатов, оттянув голоса у "Ликуда" (18) и "Махане Мамлахти" (17), "Еш Атид" (13). Блок "Авода"-МЕРЕЦ получил бы в этом случае 11 мандатов, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

В этом случае партии нынешней оппозиции набрали бы 71 мандат (включая партию РААМ), партии коалиции – 44. Блок ХАДАШ-ТААЛ при формировании блоков не учитывался.

На вопрос о том, кто больше подходит на пост главы правительства: при выборе между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем 34% проголосовали за Ганца, 31% – за Нетаниягу;

в паре Биньямин Нетаниягу – Яир Лапид 33% отдали голоса за действующего главу правительства и 29% сказали, что проголосовали бы за Лапида;

при выборе между Биньямином Нетаниягу и Нафтали Беннетом 39% опрошенных отдали предпочтение Беннету и только 29% – Нетаниягу.

На вопрос о том, когда должны состояться следующие выборы в Кнессет, 41% респондентов ответили – в октябре 2024 года, 30% – после войны, 24% – в назначенный срок, в конце 2026 года.