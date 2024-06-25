БАГАЦ: государство не имеет права на полное освобождение учеников йешив от призыва на срочную службу

Девять судей Высшего суда справедливости вынести единогласный вердикт, признающий незаконным освобождение учеников ультраортодоксальных йешив от прохождения срочной службы в ЦАХАЛе.

В судейскую коллегию, рассматривавшую иски касательно призыва ультраортодоксов, входили и.о. председателя суда Фогельман, а также судьи Амит, Сольберг, Барак-Эрез, Минц, Вильнер, Гроскопф, Штайн и Канфи-Штайниц.

Согласно вердикту, "на текущий момент нет законодательных рамок, позволяющих делать различия между учениками йешив и другими подлежащими призыву на срочную службу".

Соответственно, БАГАЦ постановил, что государство обязано действовать в соответствии с Законом о воинской службе от 1986 года, и что государство не может продолжать перечислять йешивам и колелям дотации за учеников, не получивших освобождение или отсрочку от срочной службы.

Судьи подчеркнули, что если в 1949 году количество учеников йешив, которые не призывались на срочную службу, составляло около 400 человек, то теперь, по данным государства на конец июня 2023 года, их число достигло 63 тысяч человек. При таком порядке вещей несоблюдение закона о военной службе представляет собой дискриминацию тех, от кого требуется участие в военной службе, перед теми, кого государство даже не пытается призвать. В эти дни, в разгар тяжелой войны, эта дискриминация становится еще более серьезной.