БАГАЦ отклонил просьбу Нетаниягу по назначению главы ШАБАКа

Глава Верховного суда Ицхак Амит отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу провести ранее запланированного рассмотрение апелляции против заключения юридического советника правительства по вопросу о назначении нового главы ШАБАКа.

Речь идет об апелляции, поданной против заключения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, постановившей, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может представлять кандидатуру нового главы ШАБАКа, так как находится в состоянии конфликта интересов.

Глава Верховного суда Ицхак Амит постановил, что поданы несколько апелляций по разным аспектам назначения главы ШАБАКа, и это не позволяет менять порядок их рассмотрения.

Апелляция против заключения Гали Баарав-Миары будет рассматриваться 1 июля.