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Израиль

БАГАЦ отклонил просьбу Нетаниягу по назначению главы ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
Юрсоветник правительства
время публикации: 25 июня 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 13:32
БАГАЦ отклонил просьбу Нетаниягу по назначению главы ШАБАКа
Yonatan Sindel/FLASH90

Глава Верховного суда Ицхак Амит отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу провести ранее запланированного рассмотрение апелляции против заключения юридического советника правительства по вопросу о назначении нового главы ШАБАКа.

Речь идет об апелляции, поданной против заключения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, постановившей, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может представлять кандидатуру нового главы ШАБАКа, так как находится в состоянии конфликта интересов.

Глава Верховного суда Ицхак Амит постановил, что поданы несколько апелляций по разным аспектам назначения главы ШАБАКа, и это не позволяет менять порядок их рассмотрения.

Апелляция против заключения Гали Баарав-Миары будет рассматриваться 1 июля.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2025

Баарав-Миара в ответе БАГАЦ: Нетаниягу не может назначить главу ШАБАКа из-за конфликта интересов