Баарав-Миара в ответе БАГАЦ: Нетаниягу не может назначить главу ШАБАКа из-за конфликта интересов

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара передала в БАГАЦ ответ на петицию с требованием отменить заключение, запрещающее премьер-министру Биньямину Нетаниягу назначить нового главу ШАБАКа.

В своем ответе Баарав-Миара повторила аргументацию из заключения суда по делу об увольнении Ронена Бара с поста главы ШАБАКа о конфликте интересов из-за расследования утечки информации в издание Bild и дела "Катар-гейт".

В ответе Баарав-Миара также говорится о подозрении еще на один конфликт интересов, связанный с отношениями между Нетаниягу и предыдущим главой ШАБАКа в вопросах, касающихся дачи показаний премьер-министром в суде. В частности, Ронен Бар в своей "декларации под присягой" утверждал, что Нетаниягу пытался повлиять на заключение службы безопасности таким образом, чтобы в нем говорилось, что он не может давать показания в суде во время войны.