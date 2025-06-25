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Израиль

Сообщение об опасности: проверка системы оповещения Командования тылом

время публикации: 25 июня 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 15:18
Сообщение об опасности: проверка системы оповещения Командования тылом
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение последнего часа некоторые израильтяне получили на свои телефоны сообщение об опасности наивысшего уровня угрозы.

Несмотря на то, что в тексте сообщения было указано слово "бдика" – проверка – многие граждане испугались, что речь идет о ставшем уже привычным за дни войны с Ираном предупреждении о возможной атаке.

Возможно, это связано еще и с тем, что сообщения об атаках тоже иногда сопровождались текстом, в котором присутствовало слово "проверка", хотя и относилось оно к проверке траектории падения ракет. К сожалению, не все владеют ивритом на достаточном уровне, чтобы понять текст полностью.

Newsru.co.il обратились в Командование тылом за объяснениями. По словам представителей ведомства, действительно проводится проверка системы оповещения, и волноваться не о чем.

"Во время внутренних проверок систем оповещения "Пикуд а-Ореф" произошла техническая неисправность, которая привела к рассылке тестового сигнала как реального предупреждения среди части пользователей. Нет опасений относительно инцидента в сфере безопасности. Происшествие расследуется", – отметили в Командовании тылом.

Израиль
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