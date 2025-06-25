99-я дивизия меняет 252-ю на севере Газы

В среду, 25 июня, было объявлено о завершении миссии 252-й резервной дивизии ЦАХАЛа на севере сектора Газы. В этом районе теперь будут действовать силы 99-й дивизии.

252-я дивизия действовала в Газе в течение четырех с половиной месяцев, уничтожив множество террористов и разрушив значительную часть террористической инфраструктуры. В частности, были ликвидированы более 6 километров туннелей, туннельные шахты, военные объекты.