x
25 июня 2025
|
последняя новость: 12:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2025
|
25 июня 2025
|
последняя новость: 12:10
25 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Гафни о войне в Газе: "Нам нужен свой Трамп"

Война "Железные мечи"
Дональд Трамп
Моше Гафни
время публикации: 25 июня 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 11:39
Гафни о войне в Газе: "Нам нужен свой Трамп"
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Моше Гафни ("Дегель а-Тора") подверг резкой критике действия правительства в ходе войны в секторе Газы.

"Я не понимаю, зачем мы до сих пор воюем в Газе, с какой целью. Что мы там делаем, если солдаты гибнут каждый день? Нам нужен свой Трамп, который скажет – "заканчиваем со всем этим, возвращаем заложников и возвращаемся к нормальной ситуации"", – заявил Гафни на заседании финансовой комиссии, главой которой он является.

"Судя по всему, мы до сих пор не заслужили такой милости", – отметил Гафни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook