Гафни о войне в Газе: "Нам нужен свой Трамп"

Депутат Кнессета Моше Гафни ("Дегель а-Тора") подверг резкой критике действия правительства в ходе войны в секторе Газы.

"Я не понимаю, зачем мы до сих пор воюем в Газе, с какой целью. Что мы там делаем, если солдаты гибнут каждый день? Нам нужен свой Трамп, который скажет – "заканчиваем со всем этим, возвращаем заложников и возвращаемся к нормальной ситуации"", – заявил Гафни на заседании финансовой комиссии, главой которой он является.

"Судя по всему, мы до сих пор не заслужили такой милости", – отметил Гафни.