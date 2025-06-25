ЦАХАЛ: в Ливане и Иране ликвидированы ключевые финансисты "Хизбаллы"

24 июня на юге Ливана в результате удара БПЛА ЦАХАЛа был ликвидирован владелец сети пунктов обмена валюты "Ас-Садэк" в южном пригороде Бейрута Хайтам Бакри.

ЦАХАЛ поясняет, что через эту финансовую структуру из Ирана переводились средства для террористической организации "Хизбалла". Перевод средств осуществлялся под контролем подразделения "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции". Деньги шли на закупку оружия, оборудования, выплату зарплат боевикам и другие цели.

В Иране недавно был ликвидирован Беханам Шахриари, который командовал подразделением 190 в составе "Кудс". Он управлял процессом перевода денег "Хизбалле", денежные переводы в Ливан осуществлялись с помощью финансовых механизмов в Турции, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ликвидации Бакри и Шахриари нанесли серьезный удар по финансовому взаимодействию Ирана и "Хизбаллы".