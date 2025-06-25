Итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном. Опрос Newsru.co.il

Завершилась 12-дневная война Израиля против Ирана. Военная операция "Народ как лев" была начата 13 июня, ее целями было заявлено нанесение максимального ущерба ядерной и ракетной программам Ирана.

Редакция Newsru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить мнение наших читателей по поводу итогов этой войны.

Итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном. Выскажите ваше мнение (вам предстоит ответить на 22 вопроса)

В ходе войны Армия обороны Израиля наносила удары по военным и ядерным объектам, а также точечные удары, ликвидируя лидеров КСИР и высокопоставленных участников ядерной программы Ирана. Полностью или частично уничтожены ядерные объекты в Фордо, Натанзе, Исфахане, Эраке и других районах Ирана. Уничтожено или повреждено множество военных объектов – ракетные базы, склады вооружений, пусковые установки, батареи ПВО, военные аэродромы и авиатехника, военные штабы. Убиты около 640 человек. По предварительным данным правозащитных организаций, примерно две трети из них являлись военными, служили в КСИР или "Басидж". Остальные были гражданскими. Около 5000 человек были ранены.

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, ущерб был нанесен гражданской инфраструктуре и жилым районам. Полностью или частично разрушено множество жилых домов, десятки тысяч людей лишились своих жилищ или вынуждены были временно их покинуть. Причинен значительный ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве и научному институту Вейцмана в Реховоте. Убиты 28 человек, одна женщина скончалась во время обстрела от сердечного приступа. Среди погибших один военнослужащий, который был в отпуске – остальные погибшие были мирными гражданами. Все жертвы в жилых кварталах или на гражданских объектах. Более 3200 раненых или травмированных (включая тех, кто получил травмы по пути в убежища или нуждался в помощи для выведения из состояния нервного шока).

Итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном. Выскажите ваше мнение (вам предстоит ответить на 22 вопроса)