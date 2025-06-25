В Иудее и Самарии задержаны 20 разыскиваемых за террор

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности.

Около Хеврона была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. Там же нашли страйкбольные стволы и десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора.

Около Дженина были арестованы торговец оружием и еще один подозреваемый.

Силы ЦАХАЛа также действовали в Тамуне и Яабаде. Арестован разыскиваемый террорист, допрошены десятки подозреваемых.

Также операции проводились в Сурифе, Байт-Уммаре, около Туль-Карема и в районе Рамаллы.