В Иудее и Самарии задержаны 20 разыскиваемых за террор
время публикации: 25 июня 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 13:32
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК сообщают, что минувшей ночью в Иудее и Самарии были задержаны 20 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности.
Около Хеврона была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. Там же нашли страйкбольные стволы и десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора.
Около Дженина были арестованы торговец оружием и еще один подозреваемый.
Силы ЦАХАЛа также действовали в Тамуне и Яабаде. Арестован разыскиваемый террорист, допрошены десятки подозреваемых.
Также операции проводились в Сурифе, Байт-Уммаре, около Туль-Карема и в районе Рамаллы.
Ссылки по теме