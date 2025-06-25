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Израиль

Двое бойцов МАГАВ подозреваются в краже боеприпасов с базы для продажи

Полиция
Расследование
время публикации: 25 июня 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 17:57
Двое бойцов МАГАВ подозреваются в краже боеприпасов с базы для продажи
Wisam Hashlamoun/Flash90

После тайного расследования следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) задержали двоих бойцов пограничной полиции МАГАВ по подозрению в краже амуниции, включая патроны, с базы МАГАВ и торговле патронами.

Кроме двоих сотрудников МАГАВ, были задержаны двое гражданских, включая родственника одного из задержанных бойцов МАГАВ. Они подозреваются в причастности к этому преступлению. Следствие по этому делу продолжается.

Израиль
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