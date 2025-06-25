Двое бойцов МАГАВ подозреваются в краже боеприпасов с базы для продажи

После тайного расследования следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) задержали двоих бойцов пограничной полиции МАГАВ по подозрению в краже амуниции, включая патроны, с базы МАГАВ и торговле патронами.

Кроме двоих сотрудников МАГАВ, были задержаны двое гражданских, включая родственника одного из задержанных бойцов МАГАВ. Они подозреваются в причастности к этому преступлению. Следствие по этому делу продолжается.