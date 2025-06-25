Старшеклассники смогут выбрать финальную оценку: "багрут" или "маген"

Министр образования Йоав Киш объявил, что на следующей неделе начнутся экзамены на аттестат зрелости ("багрут"). При этом в связи с тяжелым для системы образования и для страны, в целом, учебным годом старшеклассникам будет дана возможность выбора: сдать "багрут", или же удовлетвориться выставленной оценкой за внутришкольный экзамен ("маген") в качестве финальной оценки.

При этом выбор нужно будет сделать заранее. Решение будет касаться всех предметов аттестата зрелости, оно вступит в силу на следующей неделе.

Первый экзамен на "багрут" по всеизраильскому расписанию – экзамен по истории, он пройдет в понедельник. Старшеклассники, которые решат не сдавать "багрут", не должны будут приходить, и оценка за "маген" будет считаться финальной оценкой аттестата зрелости.