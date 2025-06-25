x
25 июня 2025
|
последняя новость: 18:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2025
|
25 июня 2025
|
последняя новость: 18:14
25 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Старшеклассники смогут выбрать финальную оценку: "багрут" или "маген"

Мин.образования
Образование
Школьное образование
время публикации: 25 июня 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 17:52
Старшеклассники смогут выбрать финальную оценку: "багрут" или "маген"
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр образования Йоав Киш объявил, что на следующей неделе начнутся экзамены на аттестат зрелости ("багрут"). При этом в связи с тяжелым для системы образования и для страны, в целом, учебным годом старшеклассникам будет дана возможность выбора: сдать "багрут", или же удовлетвориться выставленной оценкой за внутришкольный экзамен ("маген") в качестве финальной оценки.

При этом выбор нужно будет сделать заранее. Решение будет касаться всех предметов аттестата зрелости, оно вступит в силу на следующей неделе.

Первый экзамен на "багрут" по всеизраильскому расписанию – экзамен по истории, он пройдет в понедельник. Старшеклассники, которые решат не сдавать "багрут", не должны будут приходить, и оценка за "маген" будет считаться финальной оценкой аттестата зрелости.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2024

Из-за забастовки учителей школьникам грозит пересдача "багрута": минобразования обращается в суд
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2024

Министерство образования дало учителям два часа на введение в систему оценок за экзамены
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2024

Из-за забастовочных санкций учителей 50% школьников не получат оценки за "багрут"