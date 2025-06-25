Андрей Пивоваров: Израиль ошибся, не присоединившись к санкциям против России

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Андрей Пивоваров – российский оппозиционный политик и предприниматель. Был директором движения "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским. В июне 2021 года был арестован. В ноябре 2022 года в РФ его приговорили к четырём годам колонии. 1 августа 2024 года освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Западом.

Вопросы Newsru.co.il и ответы Андрея Пивоварова.

Изменилась ли ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября? А после атаки на Иран в июне 2025-го?

Нет, не изменилась. Моя позиция осталась прежней. Я считаю, что Израиль имеет право на оборону и те действия, которые он совершает, оправданы. Израиль находится в окружении стран, которые в официальных документах ставят задачу уничтожить Израиль и евреев.

Как вы думаете, возможно ли урегулирование арабо-израильского конфликта? Если да, то на каких условиях?

Это большой вопрос. Смотря о ком мы говорим. О какой стране. Думаю, что решением проблемы стало бы наличие нормальных демократических правительств в окружающих арабских странах. Где власть меняется на выборах, где у власти находятся не такие группировки, как ХАМАС или КСИР. Мне кажется, что при нормальном выборе человеконенавистническая риторика не будет доминирующей в государстве. Маргиналы будут всегда, но если мы увидим демократические страны с нормальным правительством, то конфликты уйдут сами по себе.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Это сложный вопрос для меня. Я думаю, что в ходе боевых действий, наверняка, так происходит. Везде. Я допускаю такое. Я не являюсь специалистом в военных конфликтах, тем более на Ближнем Востоке, поэтому точно сказать не могу. Но думаю, что в любой войне они происходят. И люди, которые непосредственно их совершают, должны нести личную ответственность.

Ваша оценка решения Международного уголовного суда в Гааге, объявившего Нетаниягу и Галанта военными преступниками и выдавшего ордера на их арест?

Я не могу дать оценку. Возможно МУС руководствовался какими-то нормативами. Но я не знаю, что именно им вменялось. Если там действительно были какие-то истории, связанные с гражданскими, то, наверное, стоит провести разбирательство. Но в целом мы видим, что на Израиль напали 7 октября и боевые силы Израиля были приведены в боевую готовность, начали военную операцию не против Палестины, а по уничтожению террористической группировки ХАМАС. И я думаю, что их действия оправданы.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не присоединился к санкциям против России?

К этому отношусь достаточно плохо и считаю ошибкой. Когда мы говорим про некую справедливость и демократические страны, которые борются за свободу, то здесь, наверное, правильней было бы, если бы Израиль был на стороне мирового правопорядка и осуждал войну (против Украины). С другой стороны, я понимаю почему это было сделано – из прагматических соображений. Видимо, Израиль хотел таким образом не допустить серьезного участия в палестинских делах, поддержки оружием и всем остальным. На мой взгляд, это не сработало.

Бывали ли вы в Израиле? Что вам больше всего запомнилось, что понравилось и не понравилось?

Да, я несколько раз приезжал как турист, для меня это было интересно, так как много читал про Храм Гроба Господня, Стену Плача, Аль-Аксу – для меня это были новый мир и новая культура – осталось очень приятное впечатление. Последний раз побывал уже недавно, и самое яркое наверное – это совсем молодые ребята с оружием что сидят в барах, ходят по улицам. Ты понимаешь, что сегодня они на свиданиях, а завтра поедут в зону боевых действий – вот это наверное главное впечатление.

Можете ли вы дать однозначный ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы Израиль?" – Да? Нет? "Не всё так однозначно"?

Да.