В Кнессете обсудили утечку критической военной информации в социальных сетях

Парламентская комиссия по государственному контролю провела специальное заседание по проблеме утечки секретной информации в социальных сетях. В частности, обсуждались публикации об инциденте с бронетранспортером "Пума" в социальной сети Telegram: публикации различных каналов выходили еще до завершения спасательной операции, что поставило под угрозу жизни множества военнослужащих.

Как сообщает в среду, 25 июня, "Маарив", депутат Мерав Бен-Ари напомнила, что во время операции "Страж стен" возникала подобная проблема с публикациями в социальной сети TikTok, и ее удалось решить, повлияв на руководство сети. В эти дни на первый план встает соцсеть Telegram: вражеские государства, включая Иран, а также террористические организации активно используют эту сеть, получая очень деликатную информацию буквально в режиме реального времени.

Глава правительственного пресс-бюро Ницан Хен отметил, что ведомство постоянно ведет работу со СМИ, включая зарубежные, и в исключительных случаях журналистов лишают журналистских удостоверений и удаляют их с мест боевых действий. "Однако транслировать информацию может любой человек со смартфоном, и контролировать это невозможно", – подчеркнул он.

Представительница полиции заявила, что у полиции недостаточно полномочий для борьбы с этим явлением, и решение проблем в сфере безопасности находится в компетенции ШАБАКа. Представитель министерства обороны признал, что уже имели место случаи гибели военнослужащих из-за опубликованной в социальных сетях информации о местоположении подразделений. Он подчеркнул необходимость максимально повышать осведомленность о недопустимости таких разглашений – в первую очередь, среди самих солдат.

Юридический советник канцелярии государственного контролера Йоэль Хадар сообщил, что его ведомство проверяет масштаб информации, которая была раскрыта врагу вследствие утечек, в том числе и в контексте резни 7 октября и последовавшей вслед за ней войны "Железные мечи".