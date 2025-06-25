Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 24 июня, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-28, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-35, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу-воскресенье ожидается повышение температуры, особенно жарко будет в горных и внутренних районах.