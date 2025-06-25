Посольство США в Израиле возвращается к работе

Посольство США в Израиле объявило о возобновлении работы с 25 июня – после того, как Командование тыла сняло ограничения.

В то же время, как отмечает Ynet, сотрудникам посольства и членам их семей пока запрещено выезжать за пределы "большого Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы". Разрешено перемещаться между этим районами только в сторону международного аэропорта "Бен-Гурион" (по шоссе №1) и пограничного перехода "Алленби" (на границе с Иорданией).

В силе остается и рекомендация для граждан США – покинуть Израиль или Палестинскую автономию при первой возможности.

Консульские услуги, включая выдачу паспортов и свидетельств о рождении для американских граждан, возобновятся в полном объеме с утра 25 июня в Иерусалиме и Тель-Авиве. Визовые услуги возобновятся с понедельника, 30 июня.

Работа посольства США была прервана в период активных боевых действий между Израилем и Ираном.