Полиция расследует обстоятельства гибели жительницы Шуафата

На КПП "Шуафат" на личном транспорте была доставлена тяжело раненая жительница одного из арабских кварталов Иерусалима. Она была передана бригаде "скорой помощи", которая доставила ее в больницу.

Позднее из больницы сообщили, что женщина скончалась.

Из полиции Израиля сообщили, что ведется расследование обстоятельств гибели женщины.

В палестинских источниках называется имя убитой женщины - Хаджа Захия аль-Обайди, 66 лет, и утверждается, что в нее стреляли израильские военные.