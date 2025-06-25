Полиция расследует обстоятельства гибели жительницы Шуафата
время публикации: 25 июня 2025 г., 02:30 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 02:50
На КПП "Шуафат" на личном транспорте была доставлена тяжело раненая жительница одного из арабских кварталов Иерусалима. Она была передана бригаде "скорой помощи", которая доставила ее в больницу.
Позднее из больницы сообщили, что женщина скончалась.
Из полиции Израиля сообщили, что ведется расследование обстоятельств гибели женщины.
В палестинских источниках называется имя убитой женщины - Хаджа Захия аль-Обайди, 66 лет, и утверждается, что в нее стреляли израильские военные.