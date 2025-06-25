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Израиль

Полиция расследует обстоятельства гибели жительницы Шуафата

Криминал в арабском секторе
Полиция
Иерусалим
время публикации: 25 июня 2025 г., 02:30 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 02:50
Полиция расследует обстоятельства убийства жительницы Восточного Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

На КПП "Шуафат" на личном транспорте была доставлена тяжело раненая жительница одного из арабских кварталов Иерусалима. Она была передана бригаде "скорой помощи", которая доставила ее в больницу.

Позднее из больницы сообщили, что женщина скончалась.

Из полиции Израиля сообщили, что ведется расследование обстоятельств гибели женщины.

В палестинских источниках называется имя убитой женщины - Хаджа Захия аль-Обайди, 66 лет, и утверждается, что в нее стреляли израильские военные.

Израиль
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