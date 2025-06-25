Опубликовано имя седьмого военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего накануне в Газе

Разрешено к публикации имя седьмого военнослужащего, который погиб накануне в ходе боевых действий на юге сектора Газы.

Это старший сержант Алон Давидов, 21 год, из Кирьят-Яма, военный медик 605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак".

Ранее были названы имена других погибших.

Лейтенант Матан Шай Яшиновски, 21 год, из Кфар-Йоны, командир взвода.

Старший сержант Ронель Бен-Моше, 20 лет, из Реховота.

Старший сержант Нив Радиа, 20 лет, из Эльяхина.

Сержант Ронен Шапиро, 19 лет, из Мазкерет-Батьи.

Сержант Шахар Маноав, 21 год, из Ашкелона.

Сержант Мааян Барух Перлштейн, 20 лет, из Ашкелона.

Военнослужащие находились в бронетранспортере "Пума". Судя по имеющимся данным, боевики смогли подорвать БТР с помощью взрывного устройства.

В другом инциденте на юге Газы боец ​​605-го инженерного батальона 188-й бригады "Барак" был тяжело ранен. Он доставлен в больницу. Семья уведомлена.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 879 военнослужащих ЦАХАЛа.