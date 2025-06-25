Тамара Эйдельман: "ХАМАСу удалось резко радикализировать израильтян"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Тамара Эйдельман – историк, писательница, блогер, педагог, просветитель. Выступает в поддержку Украины, где более трех лет идет война, развязанная режимом Путина. В РФ объявлена "иноагентом", против нее возбуждено уголовное дело.

Вопросы Newsru.co.il и ответы Тамары Эйдельман.

Изменилась ли ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября? А после атаки на Иран в июне 2025-го?

Ничего в моем отношении к Израилю не изменилось. Эти события, конечно, очень важны, но они не могут повлиять ни на то, что я люблю в Израиле, ни на то, что я хотела бы в Израиле изменить.

Как вы думаете, возможно ли урегулирование арабо-израильского конфликта? Если да, то на каких условиях?

Ох, если бы я знала ответ на этот вопрос. Я знаю, что многие эксперты сегодня считают арабо-израильский конфликт неразрешимым. Мне очень не хочется с ними соглашаться, но, увы, ясно, что в ближайшее время вряд ли все проблемы будут решены. Но для того, чтобы мы начали хотя бы двигаться по направлению к разрешению конфликта, нужна готовность обеих сторон идти на переговоры. Меня удручает то, что ХАМАСу удалось резко радикализировать и израильтян, и арабский мир – и замедлить мирный процесс надолго. Но я надеюсь, что в конце концов какие-то сдвиги произойдут.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Мне трудно об этом судить, потому что я, как историк, знаю, что, увы, во время войны очень трудно получить объективную информацию. Действия ЦАХАЛа кажутся мне излишне жестокими. Я понимаю, что это вызвано вполне законными желаниями освободить заложников и покончить с ХАМАСом, но мне хотелось бы видеть в Газе более аккуратные и продуманные действия.

Ваша оценка решения Международного уголовного суда в Гааге, объявившего Нетаниягу и Галанта военными преступниками и выдавшего ордера на их арест?

На мой взгляд, это совершенно политизированное решение. Каким образом можно уже сегодня получить достаточное количество доказательств для принятия столь сильного решения? Я не понимаю. Мне кажется, что оно принято под давлением международного общественного мнения – а на этом поле Израиль безусловно и явно проигрывает. Мне, кстати, кажется нормальной юридической процедурой создание комиссии, которая будет рассматривать действия ЦАХАЛа, а одновременно – действия ХАМАСа – с точки зрения международного гуманитарного права. Но для этого надо, прежде всего, чтобы были возвращены заложники, чтобы закончилась война и чтобы была создана действительно беспристрастная комиссия. В нынешних обстоятельствах это невозможно.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не присоединился к санкциям против России?

Увы, боюсь, что дело в том, что Биби Нетаниягу ощущает определенную симпатию по отношению к Путину.

Что вам больше всего запомнилось в Израиле, что понравилось и не понравилось?

Мне очень нравится в Израиле доброжелательность и открытость, я видела, как в Израиле живут мои пожилые родственники и была глубоко потрясена социальной политикой в стране. Естественно, я, как историк, ощущаю флюиды множества веков, которые оставили здесь свой отпечаток. Мне не нравится неготовность большинства израильтян идти на уступки и переговоры, меня очень огорчает существующие противоречия между разными группами евреев, и мне, как человеку светскому, трудно понять столь большое влияние религии на жизнь израильтян.

Можете ли вы дать однозначный ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы Израиль?"? Да? Нет? "Не всё так однозначно"?

Конечно, поддерживаю. Но именно поэтому я понимаю, что не все так однозначно, что для достижения мира и спокойствия Израилю придется многое изменить.