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Израиль

Два автомобиля столкнулись на 40-м шоссе, мужчина в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 25 июня 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 12:12
Два автомобиля столкнулись на 40-м шоссе, мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 40-м шоссе неподалеку от развязки Яркон столкнулись два автомобиля. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 55 лет, получившему тяжелую черепно-мозговую травму.

После того, как пожарные извлекли пострадавшего из салона автомобиля, в котором он оказался заблокирован вследствие удара, его эвакуировали в больницу "Бейлинсон" в тяжелом и стабильном состоянии.

Еще несколько человек получили легкие травмы и также были отправлены в больницу.

Израиль
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