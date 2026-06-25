Нетаниягу выступил на заседании суда о клевете по поводу его здоровья

В суде состоялось очередное заседание по иску о клевете, поданному главой правительства Биньямином Нетаниягу против журналистов Бена Каспита и Ури Мисгава и адвоката Гонена Бен-Ицхака.

Премьер, который лишь накануне завершил длившиеся полтора года перекрестные допросы в качестве обвиняемого по "делам тысяч", на этот раз допрашивался в качестве истца. Глава правительства утверждает, что заявления и публикации ответчиков о том, что он якобы смертельно болен и страдает когнитивными проблемами - это циничная попытка "убийства репутации".

Нетаниягу в ходе выступления в суде заявил, что ответчики распространяли ложные утверждения о состоянии его здоровья – в частности, что он якобы болен раком поджелудочной железы и существует опасность метастазов. Представительница Ури Мисгава в ответ заявила, что ее клиент не писал ничего подобного, сообщает "А-Йом".

Далее премьера спросили, насколько хорошо он знаком с материалами дела, и тот ответил, что бегло просмотрел свои письменные показания и показания Мисгава. "Господин Мисгав распространяет ложь, берет отдельные факты и выдает их за действительность, нагромождает одну ложь на другую, чтобы представить, будто у меня проблемы со здоровьем", – сказал премьер-министр.

Представляющая Ури Мисгава адвокат Тали Либлих продемонстрировала фрагменты выступлений Нетаниягу, в которых он оговаривался, в частности, произнес "9 октября" вместо "7 октября", а также сравнил Холокост с "5000 седьмыми октября".

Нетаниягу в ответ заявил, что речь идет об обычных оговорках, которые допускают все люди. "Попытка Мисгава поставить под сомнение мои когнитивные способности полностью опровергается бесчисленными моими выступлениями, речами и заседаниями кабинета. Люди понимают, что все это – полная чепуха", – заявил премьер.

Либлих обратила внимание суда на публикации, появившиеся после интервью Нетаниягу программе "60 минут", авторы которых писали, что премьер-министр выглядел уставшим и неопрятным. Нетаниягу отверг эти утверждения. "Это полная ерунда. Это было одно интервью из многих. Я считаю, что дал содержательные ответы", – подчеркнул он.

На вопрос, подавал ли он в суд на авторов этих публикаций, премьер-министр ответил: "Нет, потому что тогда мне пришлось бы загрузить работой все суды". После этого судья Менахем Мизрахи вмешался в перекрестный допрос, заметив: "Есть еще вопросы такого рода? В этом зале есть люди, которые выглядят очень уставшими".