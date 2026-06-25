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Израиль

Мужчина на электровелосипеде получил тяжелые травмы из-за падения на шоссе 444

Мада
время публикации: 25 июня 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 06:34

Ранним утром в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, получившем травмы во время езды на электровелосипеде на шоссе №444 между перекрестками Неве-Ямин и Джальджулия.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу "Бейлинсон". Состояние 65-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Он находился в состоянии спутанного сознания и получил тяжелые травмы головы и живота.

Израиль
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