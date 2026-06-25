Разрешено к публикации: вертолет ЦАХАЛа с президентом на борту совершил вынужденную посадку

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во время планового полета президента Израиля Ицхака Герцога вертолет ЦАХАЛа совершил внеплановую посадку на базе ВВС в центре страны из-за столкновения со стаей птиц.

В результате этого инцидента нет пострадавших и не был причинен ущерб машине.

В рамках стандартной процедуры экипаж и пассажиры пересели на другой вертолет и продолжили полет.

Вертолет, столкнувшийся с птицами, передан техническим специалистам ВВС для дальнейшего обслуживания.