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Израиль

Разрешено к публикации: вертолет ЦАХАЛа с президентом на борту совершил вынужденную посадку

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ицхак Герцог
ЦАХАЛ
время публикации: 25 июня 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 20:14
Разрешено к публикации: вертолет ЦАХАЛа с президентом на борту совершил вынужденную посадку
Ofer Zidon/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во время планового полета президента Израиля Ицхака Герцога вертолет ЦАХАЛа совершил внеплановую посадку на базе ВВС в центре страны из-за столкновения со стаей птиц.

В результате этого инцидента нет пострадавших и не был причинен ущерб машине.

В рамках стандартной процедуры экипаж и пассажиры пересели на другой вертолет и продолжили полет.

Вертолет, столкнувшийся с птицами, передан техническим специалистам ВВС для дальнейшего обслуживания.

Израиль
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