Разрешено к публикации: вертолет ЦАХАЛа с президентом на борту совершил вынужденную посадку
время публикации: 25 июня 2026 г., 20:10 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 20:14
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что во время планового полета президента Израиля Ицхака Герцога вертолет ЦАХАЛа совершил внеплановую посадку на базе ВВС в центре страны из-за столкновения со стаей птиц.
В результате этого инцидента нет пострадавших и не был причинен ущерб машине.
В рамках стандартной процедуры экипаж и пассажиры пересели на другой вертолет и продолжили полет.
Вертолет, столкнувшийся с птицами, передан техническим специалистам ВВС для дальнейшего обслуживания.