Нетаниягу выпускникам офицерских курсов: "Нам еще есть что делать в Иране"

В четверг, 25 июня, на учебной базе "БАХАД-1" в Негеве прошла церемония по случаю 75-го выпуска офицерских курсов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на церемонии, заявил, что Израилю есть еще что сделать против Ирана, ХАМАСа и "Хизбаллы". По словам Нетаниягу, на Израиль оказывалось сильное давление изнутри и извне с целью прекратить войну, однако он намерен продолжать борьбу.

Премьер подчеркнул, что Израиль "в корне изменил правила игры в регионе". В качестве главных достижений он перечислил две операции против Ирана, в результате которых была устранена экзистенциальная угроза. Нетаниягу повторил, что, пока он остается главой правительства, у Ирана не будет ядерного оружия.

Касаясь режима прекращения огня в Ливане, Нетаниягу дал понять, что правительство не рассматривает выход из районов, от которых зависит безопасность Израиля. Он отметил, что с вершины Бофор ЦАХАЛ контролирует юг Ливана и будет оставаться там столько, сколько потребуется. Он добавил, что вместе с министром обороны дал ЦАХАЛу указание о полной свободе действий.

Сайт Ynet отмечает, что во время выступления Нетаниягу звучали с одной стороны выкрики: "Биби, иди домой!", а с другой: "Вперед, Биби!".

Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что армия останется в зонах безопасности без ограничения по времени, чтобы защищать жителей и населенные пункты от "джихадистских сил", и пригрозил Ирану: если тот атакует Израиль из-за его действий в Ливане или по любой иной причине, удар в ответ будет нанесен "со всей мощью".

Начальник генштаба Эяль Замир затронул в своем выступлении вопрос призыва на фоне нехватки личного состава в ЦАХАЛе и нового политического соглашения между Нетаниягу и ультраортодоксами. "Нам нужен каждый солдат и солдатка, каждый командир. У этого народа нет другой армии, и у этой армии нет другого народа", – сказал он, назвав ЦАХАЛ "армией народа".