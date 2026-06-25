В Хан-Юнисе ликвидирован руководитель системы производства оружия "Исламского джихада"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во вторник ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса, ликвидировав Адама Мухаммада Ибрагима Абу Хдаида, командира производственного подразделения террористической организации "Исламский джихад".

Производственное подразделение отвечает за изготовление и снабжение военного крыла организации всеми видами вооружений.

Абу Хдаид принимал участие в различных проектах производственного подразделения. Возглавляемая им структура занималась попытками производства дополнительных видов вооружений для атак на военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что Абу Хдаид представлял непосредственную угрозу для израильских сил и был ликвидирован в результате точечного удара.

Подразделения ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа продолжают действовать в этом районе в соответствии с соглашением и будут принимать меры для устранения любых угроз.