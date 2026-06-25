Житель Арары обвинен в убийстве дочери из-за семейного конфликта

Государственная прокуратура направила в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 43-летнего Самида Джаджаа из Арары. Ему предъявлено обвинение в убийстве по безразличию собственной девятилетней дочери Лайлы, которая была смертельно ранена во время стрельбы во дворе дома в ходе семейного конфликта, вспыхнувшего после ссоры между детьми.

По данным обвинительного заключения, примерно за две недели до убийства после ссоры между сыном обвиняемого и его братом Самид Джаджаа приехал к дому брата с пистолетом, угрожал ему и произвел несколько выстрелов в воздух, осознавая, что он стреляет в населенном районе и представляет опасность для людей.

В день праздника Курбан-байрам между Джаджаа и его родственниками вновь возник конфликт после того, как сестра сделала ему замечание по поводу поведения его сына, поссорившегося с другими детьми. Когда попытки родственников успокоить ситуацию не увенчались успехом, обвиняемый вошел в дом, взял незаконно хранившийся у него пистолет и произвел не менее восьми выстрелов из дома в сторону стены с окном, выходившим во двор, где в тот момент находились члены его семьи. Одна из пуль попала в голову его дочери Лайле. Девочку доставили в больницу, где вскоре была констатирована ее смерть.

Обвиняемому инкриминируются убийство по безразличию, незаконное хранение, ношение и перевозка оружия, стрельба в жилом районе, угрозы и воспрепятствование правосудию.

Прокуратура также ходатайствовала о содержании обвиняемого под стражей до окончания судебного разбирательства. В ходатайстве отмечается, что он представляет крайне высокую общественную опасность, поскольку использовал огнестрельное оружие как средство разрешения бытовых семейных конфликтов, подвергая опасности жизни окружающих.