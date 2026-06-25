МИД: на данный момент неизвестно, пострадали ли израильтяне при землетрясении в Венесуэле

Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящий момент неизвестно, были ли граждане Израиля затронуты разрушительными землетрясениями на севере Венесуэлы: в стране сообщают о тысячах находящихся под завалами людей, и прогнозируют тысячи погибших.

Организация по поиску останков жертв терактов и катастроф ЗАКА готовит свои делегации к вылету в Венесуэлу.