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Израиль

МИД: на данный момент неизвестно, пострадали ли израильтяне при землетрясении в Венесуэле

МИД
Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 25 июня 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 08:52
МИД: на данный момент неизвестно, пострадали ли израильтяне при землетрясении в Венесуэле
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящий момент неизвестно, были ли граждане Израиля затронуты разрушительными землетрясениями на севере Венесуэлы: в стране сообщают о тысячах находящихся под завалами людей, и прогнозируют тысячи погибших.

Организация по поиску останков жертв терактов и катастроф ЗАКА готовит свои делегации к вылету в Венесуэлу.

Израиль
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