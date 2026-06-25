БАГАЦ отклонил петицию против Кнессета с требованием ужесточить штраф Арье Дери за прогулы

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил петицию организации "Хадуш" против отношения комиссии Кнессета по этике к прогулам депутатов в целом и лидера партии ШАС Арье Дери в частности.

Адвокаты "Хадуш" утверждали, что комиссия по этике не рассматривает прогулы по итогам каждой сессии, как должна; что она учитывает прогулы по факту присутствия в здании Кнессета, а не в зале пленарных заседаний или комиссиях; и что наказание, наложенное на Дери, прогулявшего 77 из 102 пленарных заседаний, следует значительно ужесточить (он был оштрафован на 8 дневных зарплат, поскольку ему учли членство в военно-политическом кабинете правительства).

Судья Давид Минц указал, что данный случай не является исключительным настолько, чтобы оправдать вмешательство судебной власти в работу законодательной. Председатель суда Ицхак Амит и судья Дафна Барак-Эрез согласились с этой позицией.

Вместе с тем, Барак-Эрез добавила к решению выговор в адрес Дери: "Я принимаю базовый подход, согласно которому обязанность депутата в этом вопросе действует не только в отношении его избирателей, но и в отношении всего общества, которому он призван служить – как в работе пленума, так и в текущей работе в рамках комиссий. Депутат, не участвующий активно в работе Кнессета, не выполняет должным образом свою общественную миссию и тем самым наносит ущерб функционированию палаты в целом".