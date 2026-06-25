Внимание, розыск: пропал 25-летний Мордехай Штерн из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 25-летнего Мордехая Штерна, жителя Бней-Брака. В последний раз мужчину видели утром 25 июня, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 176 см, носит очки в прозрачной пластиковой оправе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.