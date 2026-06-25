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Израиль

Внимание, розыск: пропал 25-летний Мордехай Штерн из Бней-Брака

Розыск
время публикации: 25 июня 2026 г., 20:41 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 20:41
Внимание, розыск: пропал 25-летний Мордехай Штерн из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 25-летнего Мордехая Штерна, жителя Бней-Брака. В последний раз мужчину видели утром 25 июня, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 176 см, носит очки в прозрачной пластиковой оправе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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