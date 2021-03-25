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NEWSru.co.il :: В Израиле25 марта 2021 г., 15:44

После обработки 100% "обычных" бюллетеней блок противников Нетаниягу получает 61 мандат

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После обработки 100% "обычных" бюллетеней: блок противников Нетаниягу получает 61 мандат

Центральная избирательная комиссия публикует предварительные результаты подсчета голосов. Обработаны, по уточненным данным, 100% бюллетеней, поданных в обычных избирательных участках.

Всего проголосовало 4420677 избирателей, имеющих право голоса. Итоговая явка составила 67,2%.

Судя по текущим данным (которые могут меняться по мере подсчета голосов в двойных конвертах), мандаты в Кнессете 24-го созыва распределяются так:
"Ликуд" – 30
"Еш Атид" – 17
ШАС – 9
"Кахоль Лаван" – 8
"Яадут а-Тора" – 7
"Авода" – 7
"Ямина" – 7
НДИ – 7
"Тиква Хадаша" – 6
"А-Ционут а-Датит" – 6
Объединенный список – 6
МЕРЕЦ – 6
РААМ – 4

Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает только 59 мандатов. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 61 мандат. Но, даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов (Объединенный список и РААМ) такая коалиция набирает только 58 мандатов.


Отметим, блок противников Нетаниягу получил еще один мандат за счет соглашения об остаточных голосах между Нафтали Беннетом и Гидеоном Сааром.

Напомним, что ни по одному из публиковавшихся в вечер выборов результатов exit poll партия РААМ электоральный барьер не преодолевала.

В Центральной избирательной комиссии продолжается подсчет голосов "в двойных конвертах", это около 450 тысяч голосов. В комиссии надеются, что подсчет этих голосов будет закончен к четвергу, а в пятницу, 26 марта, будут опубликованы окончательные, но не официальные результаты выборов.

На этих выборах в "двойных конвертах" голосовали не только военнослужащие и заключенные, но и постояльцы домов престарелых, зараженные коронавирусом, а также лица, соблюдающие карантин. Поэтому крайне сложно предположить, как эти голоса отразятся на распределении мандатов между партиями.

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