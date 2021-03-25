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NEWSru.co.il :: В Израиле25 марта 2021 г., 10:11

Фаина Киршенбаум признана виновной во взяточничестве

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Фаина Киршенбаум в суде 25 марта 2021 года

В четверг, 25 марта, окружной суд Тель-Авива признал виновной во взяточничестве бывшего заместителя министра внутренних дел, бывшего депутата Кнессета от НДИ Фаину Киршенбаум.

Судья Ярон Леви также признал Киршенбаум виновной в обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях.

Следствие и судебные разбирательства по "делу 242" длились более трех лет.


Напомним, что в июне 2018 года по этому делу бывший глава организационного отдела НДИ Давид (Дауд) Годовский, приближенный Киршенбаум, был приговорен к семи годам тюремного заключения. Его признали виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В ходе обсуждения меры наказания Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания. Позже Верховный суд смягчил наказание для Годовского – с семи до шести лет лишения свободы.

Отметим, что суровый приговор Годовскому выносил судья Ярон Леви.

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