Новый погодный рекорд: снегопад в горных районах Израиля 25 марта

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, 25 марта температура будет значительно ниже среднесезонной, на большей части территории страны будут идти дожди, временами с грозами и градом.

25 марта в Иерусалиме – 4-8 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 8-12, в Эйлате – 12-20, в Беэр-Шеве – 9-15, в Мицпе-Рамоне – 5-9, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-16, в Ариэле – 5-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-16, на Голанских высотах – 7-12.

Продолжается снегопад на Хермоне. Администрация горного курорта Хермон сообщает, что он закрыт для посетителей, об открытии будет объявлено отдельно.

Снег выпал не только на Хермоне, но и в других горных районах севера страны. Вчера и сегодня слабый снегопад или снег с дождем – также в горных районах центра страны, включая некоторые районы Иерусалима, Иудеи и Самарии. Снегопад в горах Израиля 25 марта – своеобразный погодный рекорд для нашего региона.

Нынешние холода рекордные для второй половины марта. На севере Израиля в 20-х числах марта никогда не фиксировалось таких низких температур, в Иерусалиме такие холода в конце марта не наблюдались с 1928 года, в Беэр-Шеве – с 1948 года.

С 26 марта ожидается постепенное повышение температуры.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.