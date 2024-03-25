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Израиль

ХАМАС взял на себя ответственность за обстрел Ашдода

время публикации: 25 марта 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 14:22
ХАМАС взял на себя ответственность за обстрел Ашдода
Atia Mohammed/Flash90

"Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Ашдода, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

В 14:00 25 марта в Ашдоде была слышна тревога "Цева адом". Местные жители сообщают, что были слышны взрывы. Работала система ПРО "Железный купол". Сообщений о пострадавших не поступало.

Отметим, что ракетных обстрелов Ашдода из Газы не было несколько месяцев. Прошлый обстрел был зафиксирован 14 января 2024 года.

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