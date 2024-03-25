ХАМАС взял на себя ответственность за обстрел Ашдода

"Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Ашдода, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

В 14:00 25 марта в Ашдоде была слышна тревога "Цева адом". Местные жители сообщают, что были слышны взрывы. Работала система ПРО "Железный купол". Сообщений о пострадавших не поступало.

Отметим, что ракетных обстрелов Ашдода из Газы не было несколько месяцев. Прошлый обстрел был зафиксирован 14 января 2024 года.