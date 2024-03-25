ЦАХАЛ в Газе: ВВС атаковали 50 целей, операции в больницах "Шифа" и "Аль-Амаль". Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора. Продолжается операция в медицинском комплексе "Шифа" в городе Газа. Идет операция в районе больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.

В операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе арестованы около 500 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", обнаружены оружие и боеприпасы.

В операции на территории больницы "Аль-Амаль" действуют силы 98-й дивизии и сотрудники ШАБАКа. В течение последних суток здесь ликвидированы более 20 боевиков. Допрошены десятки подозреваемых. Сотням людей после проверки позволили эвакуироваться. На территории больницы найдены оружие и боеприпасы.

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки ими ликвидированы несколько боевиков. В частности, был уничтожен террорист, забиравшийся в туннель.

За последние сутки ВВС атаковали около 50 объектов террористов в секторе Газы. Ударами с воздуха были уничтожены около десяти боевиков.