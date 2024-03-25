Экс-гендир "Аль-Джазиры": рассказ об изнасилованиях солдатами ЦАХАЛа женщин в "Шифе" был выдумкой

Вечером 24 марта иорданский журналист Ясир Абу Хилала, бывший генеральный директор "Аль-Джазиры", в своем X-блоге сообщил, что обвинения солдат ЦАХАЛа в изнасилованиях женщин в больнице "Шифа" были выдумкой.

Абу Хилала пишет: "В ходе расследования ХАМАСа выяснилось, что история об изнасиловании женщин в "Шифе" была выдумана... Женщина, рассказавшая об изнасиловании, оправдала свои преувеличения и некорректные высказывания тем, что цель заключалась в том, чтобы пробудить пыл и братство нации! Как будто мало тридцати тысяч мучеников, девяноста тысяч раненых, около миллиона перемещенных лиц и масштабных разрушений!"

В телеграм-канале Abu Ali Express отмечается, что Абу Хилала последовательно поддерживает ХАМАС, тем не менее он счел необходимым опровергнуть слух, распущенный его коллегами из "Аль-Джазиры".

В субботу, 23 марта, катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил в эфир интервью с жительницей сектора Газы, которая утверждала, что в ходе операции на территории больницы "Шифа" израильские солдаты насилуют и убивают палестинских женщин. Это интервью активно распространялось в арабском сегменте социальных сетей. Это "свидетельство" стало поводом для массовой акции протеста в Иордании 24 марта. Тысячи жителей Королевства вышли на улицы и направились к посольству Израиля в Аммане. Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что таким образом иорданцы выражают свой протест "против таких преступлений сионистского режима, как изнасилования и убийства в осажденной больнице "Шифа".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи утром 24 марта опубликовал в Х-блоге сообщение, в котором говорится, что "канал "Аль-Джазира" и рупоры ХАМАСа распространяют новую ложь, без каких-либо доказательств".

Израильский телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что представили Израиля обратились к редакции "Аль-Джазиры", после чего материал был удален с сайта телеканала. Однако он уже успел разойтись по различным соцсетям.