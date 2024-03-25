Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых
время публикации: 25 марта 2024 г., 12:33 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 12:40
25 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали семь подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
В Аррабуне (северо-западней Дженина) был открыт огонь по двум боевикам, бросавшим в военных самодельные взрывные устройства. Зафиксированы попадания. Задержания подозреваемых проводились в Джалбуне, Шуэйке, Эль-Хадэре, Каландии.
Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.