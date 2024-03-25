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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 25 марта действовали в Бейт-Лехеме, Иерихоне, Шхеме, Дженине

время публикации: 25 марта 2024 г., 06:53 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 07:01
Силы ЦАХАЛ в ночь на 25 марта действовали в Бейт-Лехеме, Иерихоне, Шхеме, Дженине
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 марта действовали в Бейт-Лехеме, в Иерихоне (включая Акабат-Джабр), в Шхеме (в том числе в Касбе) и около Шхема (в Акрабе, Байт-Уазане), в Дженине и около Дженина (в Джалбуне, Дир-Газале, Силат ад-Дахре), около Хеврона (в Байт-Уммаре, Аль-Аррубе), около Рамаллы (в Каландии, Кубаре), а также в Аззуне (к востоку от Калькилии) и Каффине (возле Туль-Карема).

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 марта.

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