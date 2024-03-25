Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 25 марта, будет прохладно, температура существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня возможны дожди, в основном слабые, – на севере и в центре.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 9-19, в Мицпе-Рамоне – 5-13, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-21, на Голанских высотах – 8-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 100-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается значительное повышение температуры.