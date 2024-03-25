Баарав-Миара предупредила, что не сможет защищать в БАГАЦе закон о призыве в нынешних формулировках

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара уведомила секретаря правительства Йоси Фукса о том, что не сможет представлять в суде позицию правительства по проекту закону о воинской обязанности в тех нынешних формулировках.

Юридический советник рекомендовала правительству изменить формулировки, чтобы закон не был "забракован" БАГАЦем.

Из офиса юридического советника и секретариата правительства сообщили вечером 24 марта, что стороны продолжают обсуждение законопроекта.

В воскресенье, 24 марта, глава фракции "Махане Мамлахти" и член узкого кабинета по военным действиям Бени Ганц опубликовал заявление, в котором дал понять, что выйдет из правительства в случае принятия закона о призыве, которые продвигает коалиция.

"Я и мои товарищи не сможем оставаться в чрезвычайном правительстве, если подобный закон будет одобрен Кнессетом и войдет в сборник законов ("сефер хуким") таким образом, что нанесет ущерб единству и безопасности государства, особенно во время войны", – заявил Бени Ганц.

Ганц отметил, что закон, разрабатываемый коалицией, имеет ложные приоритеты и ценности, он приведет к серьезному расколу в обществе "в то время, когда необходимо всем вместе бороться против общих врагов". Ганц заявил, что он прилагает усилия для того, чтобы остановить принятие закона.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что не поддержит законопроект о призыве, который правительство будет обсуждать на заседании 26 марта. "Моя позиция не изменилась – я не буду участвовать в продвижении какого-либо законопроекта, который не утвержден всеми фракциями коалиции, и оборонная система во главе со мной не станет представлять его на утверждение. Таким образом, я не имею отношения к формируемому сейчас законопроекту и не поддержу его", – заявил Галант.