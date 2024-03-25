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Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в промзоне Ашкелона и Зикиме

время публикации: 25 марта 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 21:45
Сигнал тревоги прозвучал в промзоне Ашкелона и Зикиме
Фото NEWSru.co.il

В 21:02 сигнал тревоги, системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах, прозвучал в южной промозне Ашкелона и кибуце Зиким.

Мэрия Ашкелона сообщила, что "Железным куполом" была перехвачена одна ракета. В результате обстрела не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

Ответственность за обстрел Ашкелона взяла на себя террористическая группировка "Исламский джихад".

Вскоре после 18:00 ракетному обстрелу из сектора Газы подверглись Сдерот и Нетивот. Ни в одном из населенных пунктов в зоне обстрела не звучали сигналы тревоги. Две ракеты были перехвачены "Железным куполом".

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