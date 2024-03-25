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Израиль

Гидеон Саар объявил о выходе из правительства

время публикации: 25 марта 2024 г., 20:21 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 20:46
Гидеон Саар
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар выступил со специальным заявлением о выходе из правительства. Он сообщил, что заявление о выходе из правительства также подала Ифрат Шаша-Битон.

"Я не могу отвечать за принимаемые правительством решения, если у меня нет возможности повлиять на них. От нашего присутствия нет большого проку. Мы пришли не для того, чтобы протирать штаны", – заявил Саар.

Гидеон Саар сказал, что после терактов 7 октября он принял, оставив в стороне политические разногласия, присоединиться к правительству, возглавляемому Биньямином Нетаниягу. И он до сих пор считает, что создание чрезвычайного правительства было верным шагом.

Саар сказал, что как член военно-политического кабинета, он участвовал в формирование целей войны. "Я верил и верю, что они амбициозны, но достижимы. И у нас нет иного выбора", - сказал он, добавив: "Но к сожалению, в последние месяцы я и граждане Израиля с болью видят, руководство военной кампанией не приближает нас к достижению целей".

По словам Саара, он предупреждал, что замедление военного процесса противоречит национальным интересам, приводит к затягиванию конфликта на севере и продлению страданий тысяч израильтян, вынужденных покинуть свои дома. Саар заявил, что при управлении военной кампанией "не было упорядоченного, систематического и эффективного плана работы".

Саар отметил, что руководство военной кампанией практически полностью перешло от военно-политического кабинета к "узкому" кабинету. Важная информация не доходила до военно-политического кабинета, который превратился в место для пустых разговоров. "По-моему, "узкому" кабинету не хватает критических голосов, которые бы могли вынести на обсуждение другие точки зрения. Поэтому я требовал кооперировать меня в "узкий" военный кабинет".

Саар сказал, что он с тяжелым сердцем подал заявление об отставке, но при этом совершенно уверен в правильности своего решения.

Отставка войдет в силу через 48 часов.

Таким образом, Гидеон Саар сможет завтра, 26 марта, принять участие в голосование по закону о призыве.

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